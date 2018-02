"Plang des si plang de unul singur! Asa ma simt cu adevarat OM!" Confesiunea neasteptata a lui Buffon

Buffon a fost criticat dur dupa greseala de la partida dintre Juventus si Tottenham, scor 2-2.

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Ajuns la 40 de ani, Gianluigi Buffon ramane titular de drept la Juventus Torino - ultimul meci a adus insa si voci impotriva portarului dupa ce a primit gol de la Christian Eriksen din lovitura libera.

In timpul unui documentar creat de Netflix numit "First team: Juventus" care urmareste viata clubului pe teren si in afara lui, Buffon a dezvaluit un lucru nestiut despre el: "Plang des si plang de unul singur. Sa plangi te ajuta - te elibereaza si te face sa te simti uman.



Nu plang niciodata din cauza fotbalului. Pot sa sufar din aceasta cauza dar nu este vorba despre infrangerea in sine. Este ceva mult mai complex si romantic" spune Buffon.