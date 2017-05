Juventus a stabilit astazi un record unic in Italia, dupa ce a castigat al 6-lea titlu la rand! GALERIE FOTO

Juventus a iesit campioana azi.

Juventus a reusit sa castige astazi titlul cu numarul 33 din istorie, dupa ce s-a impus in partida cu Crotone, cu scorul de 3-0 chiar pe teren propriu.

Juve devine astfel prima echipa din istoria Italiei care castiga 6 titluri la rand, dupa ce a depasit performantele obtinute de Inter, intre 2006 si 2010, Torino, intre 43 si 49 (in 1945 nu s-a jucat), si Juventus, intre 31 si 35.

Singurul "meci" pierdut de Juventus in acest sezon este cel mai titlului de golgheter, acolo unde Higuain, cel mai bun marcator cu 24 de goluri, a terminat abia pe locul 4, dupa Dzeko (28 de goluri), Mertens (27) si Belotti (25), asta dupa ce sezonul trecut argentinianul a stabilit recordul de goluri intr-un sezon in Serie A, cu 35 de reusite marcate in tricoul lui Napoli.

Interesant este ca Juventus are 2 romani sub contract, insa ambii sunt imprumutati. Branescu a jucat la Dinamo in acest sezon, iar Vlad Marin la Dender, in Belgia.

Cele mai multe titluri la rand in Europa sunt luate de Skonto Riga (14 titluri intre 1991 si 2014), Basel cu 8 titluri, Olympiakos si Lyon cu cate 7. In Romania cele mai multe le are Steaua, 6 titluri, alaturi de Chinezul, acum aproape 100 de ani.

