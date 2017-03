Fotbalul a luat-o RAZNA! Pep e gata sa distruga recordul lui Pogba: 150 de milioane pentru cel mai promitator portar!

Pep Guardiola e disperat sa aduca un portar la Manchester City!

Se anunta o vara extrem de incinsa in materie de transferuri. Sunt sanse mari ca recordul de 110 milioane de euro stabilit vara trecuta de Pogba sa fie doborat, de mai multe ori chiar! Mbappe e cotat de Monaco la 120 de milioane de euro, iar Milanul poate fi regina incasarilor din 2017, cu o mutare uriasa.

Portarul Gianluigi Donnarumma are doar 18 ani, insa este titularul italienilor de un an si jumatate! Urmasul de drept al lui Buffon din nationala Italiei este vanat de toate fortele europene, dar Manchester City l-a stabilit ca prioritate principala. Potrivit The Sun, Guardiola e gata sa plateasca 150 de milioane de euro pentru un transfer istoric. Pep l-a adus vara trecuta pe Bravo de la Barcelona in locul lui Hart, insa portarul chilian a dezamagit in Anglia.

Buffon este in continuare cel mai scump portar din istorie, record stabilit in 2001, cand Juventus l-a transferat de la Parma cu 40 de milioane de euro.