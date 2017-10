Fabrizio Miccoli, condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare! Ce a facut fostul fotbalist emblematic al lui Palermo

Fabrizio Miccoli a fost condamnat in Italia la trei ani si jumatate de inchisoare pentru extorcare in forma agravata.

Fostul international italian Fabrizio Miccoli a fost condamnat, vineri, la trei ani si jumatate de inchisoare de un tribunal din Palermo, pentru extorcare in forma agravata, relateaza Gazzetta dello Sport.

Miccoli, in varsta de 38 de ani, a primit pedeapsa deoarece i-a cerut, in 2010 si 2011, unui prieten, Mauro Lauricella, fiul unui mafiot, sa recupereze pentru el 12.000 de euro. Jucatorul imprumutase cuiva suma respectiva pentru administrarea unei discoteci. Lauricella ar fi folosit metode violente pentru recuperarea banilor si chiar si asa a reusit sa recupereze doar 2.000 de euro din suma totala.

Lauricella a fost condamnat in iulie 2016 la un an de inchisoare cu suspendare pentru acte de violenta, iar alt acuzat, Gioacchino Amato, a fost achitat. Recursul inca nu a fost judecat in cazul celor doi.

Miccoli a negat acuzatiile la adresa sa, precizand ca nu stia ca Lauricella are legaturi cu mafia.

"Ne aflam intr-o situatie paradoxala, in care presupusul instigator al santajului a fost condamnat si persoana care a comis faptele a fost achitata. Vom face apel pentru a se face dreptate", a declarat avocatul lui Miccoli, Giovanni Castronovo.

Fabrizio Miccoli a fost component al echipelor Juventus, Fiorentina, Benfica, Palermo, Lecce si, ultima data, Birkirkara. In perioada de cand dateaza faptele pentru care a fost condamnat, Miccoli juca la Palermo.