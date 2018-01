Declaratia inceputului de an in fotbal: "Nu mai suport! Pana si mama de 80 de ani stie ca am nevoie de transferul asta!" Ce l-a enervat pe Spalletti

Antrenorul celor de la Inter Milano a rabufnit dupa egalul cu Fiorentina, scor 1-1.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Luciano Spalletti a facut show in timpul interviului de dupa partida cu Fiorentina de vineri din Serie A, scor 1-1. Antrenorul de 58 de ani a cerut public conducerii transferul unui fundas central cu o tirada amuzanta.

"Am zis-o de mii de ori, pana si mama mea de 80 de ani stie ca imi lipseste un fundas central. Nu mai suport, ce sa le spun in vestiar, ca sunt slabi? Ce trofeu pot sa castig cand imi lipseste un fundas? Nu mai razist!" a spus Spalletti.

Inter Milano se afla pe locul 3 in Serie A dupa Juventus si liderul Napoli, cu 6 puncte si un meci in plus disputat fata de aceasta.