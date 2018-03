Dani Alves, reactie RECE dupa moartea lui Astori: "Mii de copii mor de foame in fiecare zi si nu primesc atata atentie!"

Dani Alves nu a fost foarte impresionat de moartea lui Davide Astori, capitanul Fiorentinei, fotbalistul lui Paris Saint-Germain amintind ca in lume sunt multi copii care mor de foame, relateaza La Gazzetta dello Sport.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: 21.45 PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA!

Cand i s-a cerut sa comenteze moartea lui Astori, Dani Alves, care a jucat sezonul trecut in Italia, la Juventus, a declarat: "Nu am fost afectati atat de mult, fiindca nu-l cunosteam bine. Sunt trist pentru familia lui. Cred ca Davide a facut ce trebuia in aceasta lume haotica si ca acum e intr-o lume mai buna. In fiecare zi insa in lume mor de foame mii de copii care nu primesc aceeasi atentie, desi sunt la fel de importanti. Toti trebuie sa murim mai devreme sau mai tarziu fiindca suntem trecatori. Poate ca suntem tristi, dar cu siguranta nu ca familia lui".

Astori a decedat sambata noapte, la doar 31 de ani, in camera sa de hotel din Udine, unde Fiorentina sa urma sa joace duminica in Serie A, cu formatia locala Udinese, in etapa a 27-a din Serie A.