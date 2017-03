Atacantul necunoscut in urma cu 1 an e depasit doar de Messi si Cavani! Azi a reusit un hattrick in 7 minute

Are 5 goluri in ultimele 2 partide!

Andrea Belotti a reusit un nou meci magnific pentru Torino! Atacantul italian de 23 de ani a reusit un hattrick in doar 7 minute in partida cu Palermo si a ajuns la 22 de goluri marcate in acest sezon, fiind pe primul loc in clasamentul golgheterilor, peste Higuain, Dzeko si Mertens.

Doar Cavani si Messi au in acest moment mai multe goluri in campionat in acest sezon fata de Andrea Belotti (Lacazette are si el 22 de reusite), iar acesta evolueaza la echipa de pe locul 10 din Serie A.

Primul gol al lui Belotti cu Palermo a venit timp pasa lui Iturbe, intrat cu un minut mai devreme pe teren. Celelalte 2 goluri au venit din pasele lui Ljajic. Reusitele din ultimul an ale lui Belotti i-au marit de 4 ori cota lui Belotti - era evaluat la 5 milioane de euro in ianuarie 2016, iar acum transfermarkt il evalueaza la 20 de milioane de euro! Cei de la Torino au anuntat insa ca nu vor renunta la super-atacantul lor nici pentru 65 de milioane de euro, cat era dispusa sa ofere Arsenal iarna trecuta!