Anunt SOC facut de presa din Italia: "Presedintele lui Lazio se gandeste sa retraga echipa din campionat!" Motivul pentru decizia RADICALA

Steaua - Lazio, 15 februarie, ora 22:00, in direct la ProTV!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Presedintele clubului de fotbal Lazio Roma, grupare care va juca in saisprezecimile de finala ale Europa League cu FCSB, se gandeste sa retraga echipa din campionatul Italiei, din cauza erorilor de arbitraj comise impotriva formatiei biancoceleste, relateaza presa din Peninsula.

Potrivit unor afirmatii facute pe un canal al trustului de presa Mediaset, Lotito se gandeste sa retraga echipa din campionat, simtindu-se ''incercuit si lovit de probleme de politica fotbalistica ce penalizeaza excesiv, pana in punctul in care i-au dat de gandit asupra unui desen precis care favorizeaza alte echipe in cursa pentru cele patru locuri de Champions League'', scrie TuttoMercatoWeb.

In meciul de luni dintre Lazio si Torino (1-3), arbitrul Piero Giacomelli a refuzat sa acorde penalty pentru Lazio la un hent comis de Iago Falque in careu, considerand ca nu a fost intentionat, iar apoi l-a eliminat pe Ciro Immobile, pentru lovirea lui Nicolas Burdisso cu capul, utilizand arbitrajul video in ambele cazuri.

Torino s-a impus prin golurile marcate de Alex Berenguer (min. 54), Tomas Rincon (min. 64) si Simone Edera (min. 73). Golul de onoare al gazdelor a fost inscris de Luis Alberto (min. 69).

In clasament, Inter Milano ocupa primul loc, cu 40 puncte, urmata de Napoli, 39 puncte, Juventus, 38 puncte, AS Roma, 35 puncte, Lazio Roma, 32 puncte, ultimele doua cu un joc mai putin.

FCSB va infrunta puternica formatie italiana Lazio Roma, la care joaca romanul tefan Radu, in saisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Nyon. Vicecampioana Romaniei, care nu a fost cap de serie la tragerea la sorti, va juca prima mansa la Bucuresti, pe Arena Nationala, in data de 15 februarie, iar returul va avea loc pe Stadio Olimpico, in data de 22 februarie. Ambele partide vor fi in direct la Pro TV.

Sursa: Agerpres