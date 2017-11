"Antrenorul e innebunit dupa el!" Italienii stiu unde va pleca Ianis Hagi: "E solutia perfecta!"

Ianis Hagi nu a reusit sa se impuna printre titularii de la Fiorentina, desi pustiul roman a impresionat in perioada de pregatire din vara si la meciurile formatiei "Primavera".

Stefano Pioli nu i-a acordat nicio sansa in acest sezon de Serie A, iar presa italiana noteaza ca cel mai probabil Hagi jr va pleca in perioada de transferuri din iarna. Pescara pare a fi destinatia tanarului mijlocas, antrenorul Zdenek Zeman fiind cel care insista pentru aducerea romanului in Serie B.



"Antrenorul e innebunit dupa el", noteaza cei de la Fiorentina News care mai scriu ca Pescara ar reprezenta "solutia perfecta" pentru Ianis Hagi.