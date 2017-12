"Am inchis ochii si am impins in picioare". Reactia portarului-erou de la Benevento, dupa ce a egalat-o pe Milan in minutul 90+5

Portarul italian Alberto Brignoli a fost eroul lui Benevento in meciul cu AC Milan. Micuta formatie a obtinut primul sau punct din istorie in Serie A dupa 14 infrangeri consecutive.

Brignoli a egalat in minutul 90+5, dupa ce pentru Benevento punctase si romanul George Puscas.

Portarul a vorbit la finalul partidei.

"Am auzit de pe banca <<urca, urca>>. Eram condusi cu 2-1 si nu mai era nimic de pierdut. Am inchis ochii si am sarit. M-am aruncat ca un portar, nu ca un atacant", a declarat goalkeeperul de 26 de ani.



"Sunt fericit nu doar pentru mine, ci pentru toata lumea. Am pierdut multe meciuri nemeritat in minutul 90. Macar o data s-a intamplat in favoarea noastra, dupa trei luni de mari sacrificii", a spus Brignoli.