Povestea MINUNATA a unui jucator de la CSM! Cum surprinde pe toata lumea

Are tata nigerian, dar s-a nascut in Hateg si joaca pentru Romania. E povestea unui handbalist de la CSM Bucuresti.

Tatal lui e nigerian, dar Chike vrea sa ajunga la Mondialul de handbal cu nationala Romaniei. El s-a nascut in Romania si face sport de la 14 ani. A mai jucat fotbal si baschet, inainte sa ajunga in nationala de handbal. N-o sa uite niciodata prima selectie.



Sora lui e voleibalista si s-a intors in Romania, dupa ce a mai jucat in Elvetia, Franta si Germania.