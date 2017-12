Seicul lui PSG ii face PRAF pe jucatori dupa infrangerea cu Bayern: "Nu am jucat nimic!" Avertisment pentru Emery

PSG a pierdut 1-3 la Munchen cu Bayern, dar a castigat grupa.

Totusi, nu e perioada buna pentru PSG, care a spart toate recordurile in materie de transferuri pentru a castiga Champions League. Seicul Nasser Al-Khelaifi a lansat la finalul partidei un avertisment catre jucatori si antrenori, pe care i-a somat sa redreseze jocul si mai ales atitudinea de pe teren.

"Nu am jucat nimic, sunt foarte dezamagit de rezultat, calitatea jocului a lasat de dorit, mai ales in prima repriza. Apoi s-a mai imbunatatit, dar nu suficient pentru a castiga. A fost un meci important, am jucat impotriva marelui Bayern, o mare echipa a Europei, dar noi avem jucatori mari, nu am venit aici sa pierdem cu 3-1. Sunt optimist in privinta viitorului, dar nu am dat totul in acest meci. Trebuie sa ne pregatim foarte bine pentru optimi", a spus Nasser Al-Khelaifi.

E a doua infrangere consecutiva pentru PSG, dupa infrangerea din campionat cu Strasbourg, 1-2.