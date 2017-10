Verdict devastator pentru Larisa Iordache, dupa accidentarea de la Montreal. Cat va sta pe bara gimnasta

Larisa Iordache s-a accidentat grav la Campionatele Mondiale de la Montreal. Ea nu a apucat sa intre pe saltea, suferind o ruptura a tendonului ahilian la incalzire.

Lairsa Iordache va avea nevoie de minimum 6 luni de recuperare in urma accidentarii de la Montreal. Ea spune ca va reveni in 6-8 luni si spera sa treaca peste acest hop din cariera si sa revina mai puternica pentru Olimpiada de la Tokyo, din 2020.

Gimnasta a revenit in tara in cursul zilei de astazi.

"Este un ghinion foarte mare, pentru ca eram foarte pregatita de data asta. Insa nu pot sa-mi repet incontinuu ca a fost un ghinion pentru ca asta o sa-mi intre in cap. Sper din tot sufletul sa-mi revin cat mai repede posibil si sa fiu bine. Nu am vrut sa se intample asta, a fost prima diagonala si a fost foarte usoara. In sala de incalzire a fost foarte bine, mi-a mers foarte bine, dar s-a intamplat. A fost un nou inceput pentru mine si va urma un nou inceput.

Sper sa ma recuperez cat de bine posibil, sa-mi fac un tendon mult mai puternic ca inainte si sa ma intorc mult mai puternica. Daca era o medalie, aveam o motivatie mai mare. Acum imi doresc din tot sufletul sa fiu sanatoasa, sa-mi dovedesc ca inca pot si pot sa ajung la forma care am fost chiar inainte de lovitura si poate chiar mai bine. Recuperarea va dura cam 6-8 luni. O perioada foarte lunga pentru mine, pentru ca ma va tine departe de ceea ce imi place sa fac tehnic in sala de antrenamente, dar sunt sigura ca pana atunci ma voi tine in forma. Antrenorii mei nu ma vor lasa sa ies din forma in care am fost si sunt sigura ca totul va fi bine", a declarat vineri Larisa Iordache la aeroport.

Larisa spune ca accidentarea a survenit din cauza uzurii.

"Doctorii au spus ca din cauza uzurii s-a intamplat, fac de atatia ani gimnastica, de 16 ani. Nu este ca si cum m-as fi apucat ieri si as fi fost foarte bine fizic. Se intampla si la sportivi mai mari, la sportivi mai mici, se intampla chiar la lucruri foarte banale. Din pacate mi s-a intamplat chiar acum.

Aveam tot felul de filme in cap, dar am incercat sa nu ma focusez foarte tare pe lovitura asta pentru ca apoi as fi cazut foarte tare. Incerc sa-mi mentin moralul sus, chiar oamenii de langa mine care ma iubesc imi tin moralul sus, si asta ma bucura foarte tare, ca ma ajuta, si sper sa fiu asa pe perioada asta de recuperare, pentru ca sunt sigura ca totul va fi bine. M-as fi gandit la aur la mai multe probe, dar acum concursul e concurs pentru toata lumea, nu suntem roboti, suntem oameni si s-a vazut si acum la concurs ca orice sportiv cedeaza, orice sportiv face bine si face si mai putin bine. Depindea de zi, si de cat de bine te concentrai ca integralul sa fie facut cat mai bine", a mai spus ea.

Larisa Iordache, 21 ani, are pana acum in palmares un argint la individual compus (2014), un argint la sol (2014), un bronz la sol (2013) si un bronz la individual compus (2015).