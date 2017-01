Super sedinta foto cu gimnastele de AUR ale Americii in Sports Illustrated. Cum au aparut imbracate

La americani n-a nins ca la noi!

In frunte cu urmasa Nadiei - Simone Biles, cele mai premiate gimnaste de la Rio au pozat in costume de baie!



Gimnastele de top ale americii, Simone Biles si Aly Raisman au luat 9 medalii la Rio! Intre care 5 de aur.

Au fost premiate si cu o sedinta foto de revista Sports Illustrated. Biles si Raisman au mers in Florida, la caldura, ca sa se pozeze in costum de baie.



Pentru ca sedinta foto sa iasa perfect, fetele au folosit si cateva trucuri din sportul care le-a adus in top: gimnastica!