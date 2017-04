Start DRAMATIC pentru Romania la Europene! Laurentiu Nistor s-a accidentat la coloana vertebrala! FOTO

14:52

Gimnastul Laurentiu Nistor, primul din delegatia Romaniei care a intrat in calificarile de joi la Campionatele Europene de gimnastica, s-a accidentat la coloana vertebrala dupa o cadere in timpul exercitiului la bara fixa, fiind nevoie de interventia echipei medicale.



Laurentiu Nistor a cazut de la bara fixa la doar cateva secunde dupa ce a inceput exercitiul, dupa ce i-a scapat mana dreapta de pe aparat si s-a lovit la coloana vertebrala. A fost nevoie de interventia echipei medicale a competitiei, care a adus si o targa langa saltea, dar sportivul tricolor s-a putut misca singur. El nu a mai continuat insa exercitiul.



Sportivul a fost transportat la spital, pentru examinari amanuntite, la prima vedere parand a fi vorba de o contractura.



Laurentiu Nistor urma sa mai intre in calificari si la paralele, dar ramane de vazut daca va mai continua competitia in urma accidentarii.



Ceilalti sportivi tricolori care vor intra, joi, in subdiviziunile 2 si 3, sunt: bara fixa - Vlad Cotuna; sol – Vlad Cotuna, Cristian Bataga, Marian Dragulescu, Adelin Kotrong; cal cu manere – Adelin Kotrong, Andrei Ursache, Cristian Bataga; sarituri – Cristian Bataga, Adelin Kotrong, Marian Dragulescu si paralele – Vlad Cotuna.



Joi va fi ziua dedicata fetelor, care vor evolua in calificari (intre orele 10.00 - 20.30), Romania fiind reprezentata de Catalina Ponor, Larisa Iordache, Olivia Cimpian si Ioana Crisan .



Vineri se vor decerna primele medalii, in urma concursurilor la individual-compus (masculin si feminin, 13.00 – 19.30), iar sambata si duminica vor avea loc finalele pe aparate. Sambata sunt programate finalele la sol, cal cu manere, inele (masculin), respectiv sarituri si paralele (feminin, 13.30 - 16.40), iar duminica cele la duminica la sarituri, paralele, bara (masculin) si barna si sol (feminin, 13.30-16.40).



Obiectivul delegatiei Romaniei este de castigare a 2-3 medalii.



La competitia de la Cluj-Napoca participa 274 de gimnasti din 37 de tari (168 gimnasti si 106 gimnaste), alaturi de aproape 450 de antrenori, medici, arbitri, oficiali.



CE din luna aprilie revin in Romania la exact 60 de ani de la prima editie a competitiei feminine, care s-a desfasurat la Sala Floreasca, iar pe atunci se numea Cupa Europei.



La ultima editie a CE individuale, in 2015 (Montpellier), gimnastii romani au cucerit doua medalii: Marius Berbecar – argint la paralele si Andreea Munteanu – aur la barna.



Sursa: news.ro



















Capturi: TVR