"M-a violat si am suferit ani la rand, e un monstru". Socant: fosta campioana olimpica Tatiana Gutu a vorbit dupa 27 de ani despre ororile traite

Tatiana Gutu, fosta campioana olimpica in 1992, la Barcelona, sustine ca a fost violata de un fost "coleg" gimnast, si el castigator a sase titluri olimpice.

Tatiana Gutu, fosta sportiva in lotul de gimnastica al URSS, nascuta la Odessa din parinti romani, sustine ca a fost violanta de fostul gimanst Vitaly Serbo, castigator a sase titluri olimpice la aceeasi disciplina.

Acum in varsta de 41 de ani, Tatiana Gutu a facut dezvaluirile prin intermediul unei postari pe Facebook, in contextul in care mai multe vedete de la Hollywood au inceput sa vorbeasca deschis despre ce se intampla in culisele platourilor de filmare.

Tatiana Gutu avea doar 15 ani atunci cand chinul sau a inceput, in 1991, la Stuttgart.



"Aceasta sunt eu, curajoasa dupa 27 de ani> Tatiana Toropova, care am crezut ca imi este prietena si coechipiera in echipa nationala a URSS, iti multumesc ca nu ai fost curajoasa pentru mine cand aveam cea mai mare nevoie, sa ma sustii si sa lupti pentru drepturile femeii intr-o situatie oribila, unde "nu inseamna nu". Ai fost acolo, ai auzit tot si niciodata nu m-ai sustinut si nu m-ai aparat.

Rustam Saripov, iti multumesc ca ai fost un prieten bun pentru amicul tau si nu m-ai aparat pe mine, o fetita de 15 ani. El m-a violat la Stuttgart, Germania, 1991.



Vitali Serbo. Monstrul care m-a tinut in propria mea inchisoare, care m-a facut sa-mi fie frica pentru multi ani. Stiu ca o sa incerci sa te aperi. Dar detaliile mele sunt mult mai puternice decat cuvintele tale. Acum sunt mai puternica decat oricand. Nu ma mai poti dobori.

Aceasta este povestea mea de Cenusereasa.

Supravietuiesc si dupa tine si o sa sprijin pe oricine caruia ii este teama sa vorbeasca. O sa incerc sa imi recastig increderea si puterea pentru a-i ajuta pe altii", a scris Tatiana Gutu.

Tatiana Gutu a intrat in echipa de gimnastica a URSS in 1988, la varsta de 12 ani. Ea a castigat doua medalii de de aur la Barcelona, in 1992, precum si un argint si un bronz.