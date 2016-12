Un jucator de la Bayern s-a vopsit blond dupa ce a pierdut un pariu: "Ma temeam ca o sa arate mai rau!"

Bayern a castigat categoric, scor 3-0, in derby-ul neasteptat din acest sezon contra celor de la RB Leipzig. Cele 2 echipe se aflau la egalitate de puncte inaintea partidei. Unul dintre subiectele cele mai discutate insa in timpul meciului a fost noua freza a lui Mats Hummels.

Fundasul adus vara trecuta de la Borussia Dortmund s-a vopsit blond! Nu a fost insa dorinta jucatorului de a-si schimba freza. Hummels a dezvaluit dupa meci ca noua coafura a venit dupa ce a pierdut un meci de skittles (o variatiune a bowlingului) la Oktoberfest in acest an.

"Dupa o aruncare, oponentul meu deja daramase mai multe tinte decat reusisem eu in 3 tentative. Ma temeam ca o sa arate mult mai rau. Va creste in cateva saptamani si se va incheia totul" a declarat Hummels.

That's right, it's Mats! Your thoughts on the new look? ???? @matshummels #FCBRBL pic.twitter.com/ou9ugrKsAU