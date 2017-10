ULTIMA ORA | Borussia il lasa pe Aubameyang sa plece! Cele doua FORTE ale Europei care se bat pentru el

Borussia Dortmund il lasa pe Aubemeyang sa plece.

Clubul german a confirmat ca fotbalistul din Gabon se poate transfera in perioada de transferuri urmatoare.

Aubameyang a terminat sezonul trecut pe primul loc in clasamentul golgheterilor din Bundesliga si s-a vorbit despre un transfer al sau la AC Milan sau in prima liga din China. Jucatorul si-a manifestat in repetate randuri dorinta de a ajunge la Real Madrid.



"A fost un moment in perioada de transferuri cand lucrurile puteau sta altfel. Am stabilit de comun acord ca se poate discuta despre un transfer, dar nu s-a intamplat nimic. M-am simtit intotdeauna bine la Dortmund, in echipa de la Borussia, iar acest lucru este valabil si in prezent. Borussia este familia mea", a declarat Aubemayang pentru Bild.

Dupa sapte etape scurse din acest sezon de Bundesliga, Borussia este lider cu 19 puncte, cu 5 mai multe decat urmaritoarea Bayern Munchen. Aubemayang este pe primul loc in clasamentul golgheterilor, cu 8 reusite pana acum.