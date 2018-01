James Rodriguez, la un pas sa fie LUAT LA BATAIE in timpul antrenamentului lui Bayern! Ce s-a intamplat

Columbianul a fost la un pas sa fie luat la bataie de colegul Rudy dupa o intrare mai tare. Colegii au intervenit si conflictul a fost aplanat.

"E timpul sa ne intoarcem la treaba, e un sport de barbati", a comentat antrenorul Heynckes.

La finalul sedintei de pregatire, James si Rudy au dat mana, anunta Bild.

Altercation in training today between James Rodriguez and Sebastian Rudy following a challenge. Jupp Heynckes and the players quickly intervened, Rudy and James shook hands afterwards [Bild] pic.twitter.com/2teuyIpEJp