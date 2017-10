Dinamo, aproape sa transfere in BUNDESLIGA! 'Ronaldo' a fost urmarit aseara! Ce lovitura poate da Negoita

Poate nu stiati, dar si Dinamo are un Ronaldo. E porecla pe care Hanca i-a dat-o lui Costache. Acesta a marcat aseara si un impresar neamt, prieten cu Miriuta, vrea sa-l duca la iarna in Bundesliga.

Costache are 19 ani si a fost remarcat de neamtul adus de Miriuta la Bucuresti. Costache a facut golul de 3-0 in meciul cu Juventus.

"E un prieten de-al meu din Cottbus, lucreaza pentru niste echipe dar nu va spun care. L-am invitat la joc!", a spus Miriuta.

Cand era la juniorii lui Dinamo, Costache se trezea in fiecare dimineata la 5 si venea de la Videle cu maxi-taxi. Colegii de la Dinamo il alinta Ronaldo, dar idolul lui Costache este Alexis Sanchez.



"I-am promis ca daca da cateva goluri il trimit in Dominica cu prietena in iarna", se amuza Miriuta.