Bayern si-a prezentat azi antrenorul! Heynckes revine pentru A 4-A OARA la Munchen

Jupp Heynckes revine oficial ca antrenor al lui Bayern la peste 4 ani de cand s-a retras!

Heynckes a semnat pana la finalul sezonului, cand locul sau va fi luat, cel mai probabil, de Nagelsmann de la Hoffenheim.

Heynckes, 72 de ani, a castigat in 2012 campionatul, cupa si Champions League cu Bayern inainte de a-i lasa locul lui Pep Guardiola. Pentru antrenorul german urmeaza luni extrem de grele. Vestiarul este divizat dupa inceputul sub asteptari de campionat si scandalul cu Ancelotti. Bayern e deja la 5 puncte in spatele Borussiei Dortmund dupa 7 etape din Bundesliga. Heynckes va fi pentru prima oara pe banca lui Bayern sambata, in meciul cu Freiburg.