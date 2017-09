"BAYERN-SCHOCK!" Neuer si-a rupt piciorul si are sanse mici sa mai joace in 2017! Anuntul facut de Bild

Bayern Munchen are un start dificil de sezon.

Invinsa de Hoffenheim in startul de sezon, Bayern Munchen trece prin moment cu adevarat dificile - mai intai a fost un razboi al declaratiilor intre Robert Lewandowski si conducerea clubului, Rummenigge criticandu-l dur pe atacantul polonez.

Cea mai grea lovitura a venit insa dupa ultimul meci - Manuel Neuer s-a accidentat grav iar RMN-ul a dezvaluit ca portarul german si-a rupt piciorul stang! Va fi necesara o operatie astfel ca sansele de a mai juca in 2017 sunt mici.

In locul lui Neuer va juca la Bayern Sven Ulreich - germanul de 29 de ani este la Bayern din 2015 dupa ce a jucat in restul carierei sale la VfB Stuttgart. El a prins doar 7 meciuri in 2 ani la Bayern.