"Am fost stupid! Asa ceva nu trebuie sa se intample niciodata!" Antrenorul minune a socat Germania la ultimul meci! Cum a lovit un fan al propriei echipe

Tanarul Julian Nagelsmann a fost tradat de temperament in ultima partida a celor de la Hoffenheim.

Hoffenheim a pierdut cu 3-1 partida de pe propriul teren contra celor de la Borussia Monchengladbach intr-o partida ce a avut loc sambata in Bundesliga. Antrenorul de doar 30 de ani al gazdelor, Julian Nagelsmann, a fost in prim-plan din motivele gresite.

Nervos in timpul meciului ca echipa sa a primit 3 goluri in repriza a 2-a si a suferit a 2-a infrangere saptamana aceasta dupa cea din Cupa Germaniei, 0-1 cu Werder Bremen, Nagelsmann a aruncat nervos o sticla de apa iar aceasta a lovit un fan al propriei sale echipe!

Nagelsmann si-a cerut scuze dupa meci: "A fost o faza stupida a mea. Am vrut sa arunc in peret dar dopul s-a prins de maneca. Asa ceva nu trebuie sa se intample niciodata si nu se va mai intampla niciodata. Chiar am vrut sa arunc sticla in zid. Slava Domnului ca nu l-a ranit pe fan, imi cer scuze. Nu a fost intentia mea sa arunc sticla spre public" a spus Nagelsmann pentru Bild dupa partida.

Nagelsmann l-a cautat la finalul partidei pe fanul lovit de sticla pentru a-i cere scuze personal.