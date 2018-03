Fotbalul viitorului ii aduce pe jucatori in sufrageria ta! O companie japoneza vrea sa lanseze din 2020 transmisiunile LIVE cu holograme

NTT, o companie japoneza de telecomunicatii, a anuntat ca lucreaza la un proiect revolutionar.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

NNT vrea sa le aduca abonatilor fotbalul in propriile sufragerii! Din 2020, japonezii sunt siguri ca staruri precum Ronaldo, Messi ori Harry Kane vor juca fizic pe stadioanele lor, dar vor putea fi proiectati in 3D in casele oamenilor.

Sistemul la care lucreaza cei de la NTT se numeste Kirari. Acesta va presupune amplasarea unui numar mare de camere in toate pozitiile stadionului pe care se va juca partida. Acestea vor urmari si vor procesa in timp real sub forma de cod miscarile jucatorilor, permitand apoi transpunerea lor sub forma unor holograme in diferite locatii.

In acest moment, japonezii spun ca trebuie sa faca eforturi pentru a imbunatati aceasta tehnologie la care au inceput sa se gandeasca din 2015.

Japonezii au ales 2020 si pentru ca in acel an vor avea Jocurile Olimpice de Vara la Tokyo.