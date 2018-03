ULTIMA ORA | Brazilienii arunca BOMBA: PSG poate SA RUPA CONTRACTUL cu Neymar! Clauza prin care cel mai scump jucator al planetei poate fi pus pe liber

Neymar s-a accidentat serios in derby-ul cu Olympique Marseille.

Starul brazilian pentru care PSG a platit 222 de milioane de euro in vara a calcat stramb in minutul 77 al meciului cu OM si parasit terenul in lacrimi, pe targa.

Tatal lui Neymar a declarat ca fiul sau va lipsi intre sase si opt saptamani, indiferent daca va avea nevoie de interventie chirurgicala sau nu. Publicatia braziliana Folha de Sao Paulo, citata de Mundo Deportivo, sustine ca PSG poate decide sa incheie contractul cu Neymar daca acesta decide sa faca operatia.

Conform sursei citate, in contractul lui Neymar exista o clauza conform careia jucatorul trebuie sa se supuna tuturor deciziilor luate de staff-ul medical al PSG-ului. Daca medicii echipei sustin ca Neymar nu are nevoie de operatie, iar fotbalistul nu este de acord cu aceasta decizie, atunci contractul sau va fi desfacut.

Este greu de crezut ca acest scenariu va fi pus in practica, dat fiind faptul ca PSG a platit 222 de milioane de euro pentru jucator, insa daca se va ajunge pana acolo, atunci Neymar va fi obligat sa achite despagubiri uriase.