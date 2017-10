Ranieri a intrat in vestiar cu sticlele de sampanie si a inceput sa-i stropeasca pe Tatarusanu & Co! Nantes a urcat pe podium in Ligue 1

Nantes, echipa internationalului roman Ciprian Tatarusanu si a "magicianului" Claudiu Ranieri, a urcat pe podium in Ligue 1, dupa 2-1 in fata lui Guingamp.

"Canarii" de la Nantes au urcat pe podium in campionatul Frantei. Fosta campioana a invins-o cu 2-1 pe Guingamp, dupa un meci in care Awaziem si Toure au punctat pentru Nantes, iar Camara pentru oaspeti.



Ciprian Tatarusanu a fost titular la Nantes si a reusit sa isi faca din nou datoria cu brio, chiar daca a incasat un gol. Acesta are doar 4 goluri primite in acest sezon si este unul dintre portarii din top campionate europene cu cele mai bune procentaje.



Nantes are 20 de puncte dupa 8 meciuri.