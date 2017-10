Primul efect al transferului de 222 de milioane de euro al lui Neymar! Cei de la PSG au anuntat astazi: "Suntem campioni!"

Cei de la PSG s-au autoproclamat "campionii cresterii in social media"!

Cumparata in 2011 de Qatar Sports Investments, PSG a revenit in elita fotbalului din Europa devenind unul dintre cele mai bogate cluburi din lume. Pe langa investitiile uriase, au crescut considerabil si veniturile clubului, acest lucru fiind vizibil mai ales dupa aducerea lui David Beckham - in 2013, PSG nu avea loc in primele 20 de cluburi in topul Deloitte. Anul urmator, era intre primele!

Daca transferul lui David Beckham a fost in mare parte gandit pentru efectele economice, cel al lui Neymar din vara lui 2017 are un dublu impact - brazilianul este in acest momentul unul dintre cei mai buni jucatori din lume iar evolutiile lui deja au facut-o pe PSG una dintre favoritele la castigarea Ligii Campionilor iar cei de la PSG au anuntat astazi si un alt castig de pe urma transferului.

Cei de la PSG au anuntat ca ei sunt "campionii cresterii pe social media", prezentand cele mai importante cifre din acest punct de vedere - PSG a crescut de la 500.000 de fani pe retelele de socializare in 2011 la peste 48 de milioane in acest moment! Iar ultimele luni au dus la o crestere si mai semnificativa in urma transferului lui Neymar pe Facebook, Instagram, Twitter sau Youtube. Si site-ul oficial al celor de la PSG si-a dublat numarul de accesari in ultimul an.