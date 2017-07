Pana sa-l ia pe Neymar, bogatii de la PSG vor primul trofeu in noul sezon: PSG - Monaco e sambata, 22:00, IN DIRECT la Sport.ro

Meciul MILIONARILOR Frantei, IN DIRECT la Sport.ro: PSG - AS Monaco, SuperCupa Frantei, e sambata, de la 22:00

AS Monaco, detinatoarea titlului din Ligue 1, se va duela in primul meci oficial al sezonului cu fosta campioana PSG, echipa care a cucerit Cupa Frantei in stagiunea trecuta. Cele mai tari echipe ale momentului in Hexagon se vor duela sambata, ora 22:00, IN DIRECT la Sport.ro.

PSG, care a facut un singur transfer important pana acum, cumparandu-l pe Yuri Berchiche de la Sociedad, se pregateste de marea lovitura: L'Equipe anunta ca are un acord cu Neymar.

De cealalta parte, AS Monaco a schimbat mai multe piese in echipa care a triumfat in sezonul trecut din Ligue 1.

Monaco s-a despartit de Bakayoko si Mendy i-a luat pe Mboula, Tielemans si Kongolo.

SuperCupa Frantei, PSG - AS Monaco, se vede la Sport.ro sambata seara, de la 22:00.