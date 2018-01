OFICIAL! PSG a facut cel mai surprinzator transfer din aceasta iarna! Ce fost jucator de la Real Madrid si Chelsea va juca langa Neymar si Mbappe

PSG a adus un jucator gratis!

Liber de contract, Lassana Diarra a semnat cu Paris Saint-Germain fiind prezentat oficial de liderul din Ligue 1! Antrenorul celor de la PSG, Unai Emery, a cerut in aceasta iarna aducerea unui mijlocas defensiv in conditiile in care Thiago Motta a suferit mai multe accidentari in acest sezon.

Diarra are 32 de ani si si-a reziliat in luna decembrie contractul cu Al Jazira, club la care juca din aprilie anul trecut. Diarrra a mai juca pana acum la Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Anzhi sau Marseille.

''Suntem foarte incantati sa-l primim pe Lassana Diarra, jucator de mare calitate. Experienta sa, atat in strainatate cat si cu nationala Frantei (34 de selectii) va oferi echipei noastre optiuni suplimentare din momentul in care vom intra in a doua parte a sezonului'', a spus presedintele lui PSG, Nasser Al-Khelafi.