OFICIAL! Payet revine in Franta! Transfer record facut de Marseille

Noii patroni ai lui Marseille au doborat recordul de transferuri al clubului.

West Ham a confirmat duminica un acord pentru transferul lui Dimitri Payet la Olympique Marseille, pentru o indemnizatie de 25 milioane lire sterline (circa 30 milioane euro).



In varsta de 29 ani, internationalul francez va reveni la Olympique Marseille unde a mai evoluat intre 2013 si 2015.



Acesta este cel mai mare transfer din istoria clubului francez de fotbal din Marsilia, preluat recent de patroni americani.



Marseille are un sezon slab, e pe locul 5 in acest moment.