Noul star al Frantei! Vestea URIASA primita azi de Mbappe, dupa ce a eliminat-o pe City din Liga Campionilor

Mbappe este eroul lui Monaco dupa ce francezii au eliminat Manchester City in UEFA Champions League. Acesta a marcat un gol aseara in victoria cu 3-1, si un gol in tur, in Anglia, in infrangerea 3-5.

La doar 18 ani, Mbappe este noul superstar al Frantei si are 17 goluri in toate competitiile pentru Monaco in acest sezon. Dupa super meciul cu City, acesta a primit si vestea cea mare. Deschamps l-a convocat la nationala pentru meciurile cu Luxemburg si Spania.

Acesta i-a luat locul in atacul Frante lui Karim Benzema, cel care nu traverseaza cea mai buna perioada la Real Madrid si care oricum nu este in relatii prea bune cu Deschamps.