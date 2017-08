Neymar si-a DISTRUS adversarii inca de la primul meci! Toate fazele din meciul de debut! VIDEO

Neymar a dat un gol si o pasa superba la reusita lui Cavani in primul sau meci in tricoul lui PSG.

Daca Barcelona sufera dupa plecarea lui Neymar pentru 222 de milioane de euro, fiind invinsa in turul Supercupei Spaniei de catre Real Madrid, Neymar se simte excelent la PSG. In primul sau meci, Neymar a aratat o parte din motivele pentru care seicii au platit o suma record pentru transferul lui.

Neymar a avut libertate totala in partida cu Guingamp, castigata de PSG cu 3-0, preferand de mult ori sa joace central sau in flancul stang al atacului lui PSG. Neymar a fost foarte implicat in meci, reusind 88 de pase si s-a aventurat de 11 ori in incursiuni pe langa adversari.

CLICK AICI PENTRU VIDEO CU TOATE FAZELE LUI NEYMAR

Pe final, Neymar a fost cel care a facut diferenta in meci - mai intai a pus presiune pe un adversar care a trimis mingea in proprie poarta. Apoi a reusit o pasa superba pentru Cavani care a facut 2-0. In final, uruguayanul i-a intors serviciul si i-a trimis mingea perfect pentru a marca la debut.