"Neymar e la nivelul lui Messi! Trebuia sa plece de la Barca!" Dezvaluirea facuta de Dani Alves! Ce i-a spus in momentul in care PSG a facut oferta ISTORICA

Dani Alves neaga faptul ca ar fi influentat in vreun fel decizia conationalului sau.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham

Fosti colegi la Barcelona, Dani Alves si Neymar joaca din nou impreuna la Paris Saint-Germain, ambii fiind adusi vara trecuta de liderul din Ligue 1. Daca Alves a venit la gratis la PSG dupa ce si-a incheiat contractul cu Juventus, Neymar a devenit cel mai scump jucator din istorie dupa ce PSG a platit clauza de reziliere de 222 de milioane de euro.

Alves considera ca Neymar a luat decizia corecta: "Nu am avut nimic de-a face cu mutare, desi ma implicasem atunci cand a semnat cu Barcelona" a spus Alves pentru site-ul FIFA. "I-am dat sfaturi si i-am spus atunci de toate lucrurile frumoase pe care le-am trait in acel oras. Dar nu a fost asa si acum. Pur si simplu am ajuns inaintea lui, insa a existat un moment in care nu era sigur ce sa faca. I-am spus sa-si urmeze inima si sa fie fericit. Asta a fost singurul sfat pe care i l-am dat.



Cred ca este la nivelul lui Messi, fiind cel mai influent jucator de fotbal. Faza este ca trebuia sa iasa cumva din umbra lui. Sa joci cu cineva unic asa cum e Leo este un lucru cu adevarat incredibil, dar mereu exista indoieli in mintea ta daca tu chiar esti jucator de calitate sau el te ajuta" a mai spus Alves.