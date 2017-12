Motivul INCREDIBIL pentru care Neymar a plecat in Brazilia si nu va juca in Cupa! Ce "probleme personale" a avut. FOTO

S-a aflat motivul vizitei misterioase a lui Neymar in Brazilia.

Suspendat cu Lille, Neymar i-a cerut voie lui Unai Emery pentru a merge in Brazilia pentru a-si rezolva niste probleme personale. Asta inseamna ca cel mai scump jucator din istorie va rata si partida de Cupa cu Strasbourg din aceasta saptamana.

Nici macar antrenorul bogatilor din Franta nu a stiut motivul vizitei lui Neymar, insa acesta i-a acordat permisiunea fara sa intrebe. Toti s-au gandit ca ar putea fi vorba de probleme de sanatate pentru un membru al familiei brazilianului, insa se pare ca nu a fost vorba de asa ceva.

Se pare ca lui Neymar chiar nu ii plac jocurile din Franta. Potrivit Mundo Deportivo, Neymar a plecat in Brazilia pentru a asista la ziua de nastere a tatalui unui prieten si pentru a merge la dentistul sau favorit. Activitatea de pe social media l-a tradat pe Neymar, fotografiat oriunde apare dupa ce a devenit cel mai scump fotbalist din istorie.

Recent, in Franta s-a scris ca Neymar a cerut sa nu fie folosit in partidele mai putin importante din campionatul Frantei si se pare ca informatia se adevereste. Neymar a ratat mai multe meciuri din Franta in acest sezon, insa in Champions League si in derby-uri a fost prezent de fiecare data.

Neymar se va intoarce joi in Franta pentru a relua pregatirea, insa PSG are program usor pana in ianuarie, cu Rennes si Caen.

