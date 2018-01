Ce LOVITURA da PSG! Seicii vor sa creeze echipa INVINCIBILA dupa transferurile lui Neymar si Mbappe! Cine vine in locul lui Emery

Transferurile lui Neymar si Kylian Mbappe din vara trecuta au dus-o pe PSG la urmatorul nivel, vicecampioana Frantei fiind vazuta ca o mare favorita la castigarea Ligii Campionilor desi are in optimi o dubla criminala, contra celor de la Real Madrid. Iar cei de la PSG pregatesc acum un nou pas - schimbarea antrenorului!

Conform DiMarzio, cei de la PSG sunt in contact de mai multe luni cu managerul celor de la Chelsea, Antonio Conte! Cei de la PSG sunt convinsi ca italianul este inlocuitorul perfect pentru Unai Emery si vor incerca sa-l aduca la iarna.

Situatia lui Antonio Conte la Chelsea este una incerta, existand multe zvonuri in ultimele luni ca acesta se pregateste de despartirea de Chelsea desi a castigat titlul in primul lui sezon! Conte l-a intepat pe Roman Abramovic si dupa partida de miercuri seara cu Arsenal, scor 2-2.

Intrebat despre planurile pentru perioada de mercato, Conte a dat un raspuns acid: "Nu tintesc foarte sus cu dorintele mele, mai ales ca pana acum rar mi-au fost adusi jucatorii pe care i-am cerut. Mereu am ajuns la cluburi care trecut printr-un program de austeritate. Incerc sa-mi fac treaba. Daca vine cineva, bine, daca nu, e totul in regula. Trebuie sa incerc sa imi continui munca, indiferent de situatie" a spus Conte pentru Sky Italia.

PSG have been in contact with Chelsea manager Antonio Conte for several months, board is entirely convinced of his qualities as a replacement for Unai Emery, according to @DiMarzio.