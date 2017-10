Asta ar fi o lovitura URIASA pentru Guardiola! Ce transfer le-a cerut Neymar seicilor de la PSG

City a fost aproape sa inchida transferul in vara, dar Arsenal s-a opus.

Guardiola va reveni cu o noua propunere in ianuarie, scrie presa din Anglia. Nu-i va fi usor sa-l ia pe Alexis Sanchez nici de aceasta data. PSG e asteaptata sa intre in licitatia pentru super atacantul chilian, anunta Daily Mail. Chiar Neymar a cerut transferul. Brazilianul e prieten bun cu Sanchez si le-a zis sefilor ca-l vrea langa el pe Parc des Princes.

Sanchez, 29 de ani, mai are contract cu Arsenal doar pana in vara. PSG ii poate oferi un contract care sa depaseasca 20 de milioane de euro pe sezon, pe langa o prima de instalare in valoare de 10 milioane de euro!

Primul pe lista posibilelor plecar de la PSG este Edinson Cavani! Golgeterul francezilor s-a certat cu Neymar, iar clubul se gandeste sa-l cedeze mai ales dupa ce UEFA a deschis o procedura disciplinara impotriva gigantului de la Paris. PSG incearca sa se incadreze in regulile fair-play-ului financiar. Un alt nume mare aflat la un pas de plecare este germanul Julian Draxler.