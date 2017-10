VIDEO | Imagini cu retinerea barbatului care a intrat CU SABIA pe terenul de fotbal, in liga a 5-a din Romania, si a inceput sa loveasca

Un incident halucinant a avut loc la un meci de liga a 5-a din judetul Dambovita.

In liga a 5-a din Dambovita, la Colacu, jocul dintre Steagul Rosu si Unirea Slobozia Moara s-a incheiat cu un scandal monstru! Cu 10 minute ramase pana la finalul meciului, tensiunea dintre jucatori a rabufnit. Fotbalistii au inceput sa-si imparta pumni si picioare, anunta DBonline.ro. In conflict au intervenit si suporterii. La marginea gazonului, unul dintre spectatori a scos o sabie si inceput sa loveasca in stanga si in dreapta.

"Retrag echipa din campionat. Copiii mei sunt stabiliti in Dubai si patroneaza echipa. Avem echipamente noi, mingi de calitate, conditii excelente. Totul e stricat de niste huligani. Noi am dus ghete si la Chindia. Nu mai are rost sa muncesc pentru aceasta localitate.

Nu mai puteam activa in fotbalul dambovitean. Trebuia sa jucam in alt judet, cum fac Ibrianu sau Crevedia. Sunt de acord ca acelui individ cu sabia sa i se aplice o pedeapsa pe masura, daca a facut asa ceva. Intr-o lume civilizata, nu se scoate niciodata sabia. E inadmisibil. Vom retrage echipa din cauza huliganilor si a arbitrilor, am fost persecutati in ultimele meciuri. Ma retrag dupa 43 de ani!", a spus antrenorul Vasile Nita pentru DBonline.ro.

In urma incidentului au aparut si imagini cu agresorul, in momentul in care aceasta a fost imobilizat de politisti.

Antrenorul echipei Slobozia Moara si-a scos certificat medico-legal de la INML, acesta avand taieturi la cap si buza, dar si mai multe coaste fisurate.



"Nu pot sa dorm de durere! Am leziuni la cap, buze si torace. Am fost si la INML si s-au mirat si doctorii de acolo in ce stare am ajuns in urma unui meci de fotbal", a spus Cornel Iacob.