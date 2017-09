ULTIMA ORA | Doliu in fotbalul romanesc: a murit Culae Lupescu, legenda Rapidului si tatal lui Ionut Lupescu

Nicolae Lupescu, tatal fostului international Ionut Lupescu si una dintre legendele Rapidului, s-a stins la varsta de 76 de ani.

Culae Lupescu a incetat din viata in acesta dimineata, la varsta de 76 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu o boala grea, anunta cotidianul Gazeta Sporturilor.

Potrivit sursei citate, anuntul a fost facut de familie, iar inmormantarea va avea loc sambata, la cimitirul Belu catolic, de la 12:00.

Culae Lupescu a fost una dintre legendele Rapidului si un mare fotbalist al nationalei Romaniei, acesta evoluand in tricoul primei reprezentative la Mondialul din 1970.

Fost mare fundas, Lupescu Sr. a cucerit titlul de campion al Romaniei cu Rapid in 1967, iar in 1970 a evoluat in "Groapa cu lei" de la Guadalajara, la Mondialul din Mexic.

Tatal lui Ionut Lupescu a evoluat si in strainatate, el plecand din tara pe vremea comunismului si fiind legitimat de Admira Wacker, din Austria, pentru care a jucat 5 sezoane.