Tragedie cumplita: antrenor roman si familia sa, implicati intr-un accident rutier. Copilul cel mic nu a supravietuit

Antrenorul principal al Forestei Suceava, dupa demiterea lui Cristi Popovici, Marius Lup (41 de ani) a fost implicat intr-un cumplit accident rutier marti dimineata, in jurul orei 2:00. Acesta se deplasa impreuna cu familia sa catre Constanta. In Golesti, judetul Vrancea, masina tehnicianului a fost implicata intr-un grav accident.

Potrivit publicatiei locale Ziarul de Vrancea, fiul cel mic al lui marius Lup a decedat in urma impactului violent, in timp ce restul pasagerilor au fost transportati la spital. Prima ipoteza este aceea potrivit careia soferul, chiar antrenorul Marius Lup, a adormit la volan.

Marius Lup (41 de ani), sotia acestuia, de 40 de ani, si cele doua fiice, de 7 si 15 ani au ajuns la spital in stare grava.

"La data de 11 iulie, politistii Serviciului Rutier Vrancea au fost sesizati ca un barbat de 41 de ani din comuna Ipotesti, judetul Suceava, in timp ce conducea un autoturism pe E85, in localitatea Golesti, pe fondul oboselii la volan, ar fi adormit si a parasit partea carosabila intrand in coliziune cu un cap de pod aflat intr-un sant de pe partea dreapta a sensului sau de mers. In urma impactului a rezultat decesul unui baiat de patru ani, ranirea grava a trei persoane si ranirea usoara a conducatorului auto. Din impact, autoturismul a luat foc. In cauza a fost intocmit dosar penal", a spus Paula Enache, purtatorul de cuvant al Politiei Vrancea.

Potrivit doctorilor de la Spitalul Judetean de Urgenta din Focsani, fiul de 4 ani al lui Marius Lup a ajuns in stop cardio-respirator, cu traumatism cranio-facial acut, contuzie brat si antebrat drept cu escoriatii locale.