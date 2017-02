Surpriza totala: Lacatus a gasit antrenor pentru CSA Steaua. Un fost stelist, in negocieri: "Acolo e sufletul meu"

Manchester City - AS Monaco, marti, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro | Bucurati-va de Fotbal

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV!

Proiectul CSA Steaua avanseaza, iar sezonul 2017/2018 ar putea aduce in competitie, fie ea si liga a 4-a sau a 5-a, noua echipa a Armatei. De altfel, Cristian Petrea, noul sef al CSA Steaua, spunea intr-un interviu acordat saptamana trecuta cotidianului Gazeta Sporturilor ca se doreste promovarea succesiva pana in Liga I a noii echipe, cu termenul final 2020.

Sarcina managerierii noii formatii a Armatei i-a fost atribuita lui Marius Lacatus, cel care cauta antrenori pentru fiecare grupa.

Intr-o declaratie facuta pentru Prosport, Nana Falemi a dezvaluit ca se afla in discutii cu Lacatus pentru a antrena prima formatie a CSA Steaua.

Falemi a jucat la Steaua intre 2000 si 2005.

"Eu am crescut in Ghencea, sunt antrenor si vreau sa antrenez. Acolo e sufletul meu. E o sansa pentru mine sa antrenez. Discutia e pentru echipa de seniori. Eu am propus, am vorbit cu Laca pe treaba asta. Eu antrenor principal, Lacatus director tehnic. Am propus si un plan de organizare al sectiei de fotbal. Include si un plan de rebranding. Imi place chiar daca e un proiect greu, nu vreau sa incep de sus. Daca nu se va concretiza, pot sa iau si o grupă de juniori. Chiar daca plecam din liga a cincea sau a patra, crestem usor, suporterii vor veni. Inca nu am primit un raspuns din partea lui (n.red. Marius Lacatus) ca vom lucra impreuna. Se va merge pe varianta de jucatori tineri, 17-18 ani. Vom face selectii de la echipele din Bucuresti si din tara pentru a face un loc bun cu care sa promovam. Ideea sa aducem si 5-6 jucatori cu experienta care sa aducă un plus de valoare, sa formeze osatura echipei. In momentul asta echipa va fi sustinuta din bugetul Ministerului", a declarat Nana Falemi, citat de Prosport.