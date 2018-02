Sotia lui Lupescu se ocupa cu blaturile! La propriu! :)

Flori, sotia lui Ionut Lupescu detine o afacere de succes in Elvetia, in localitatea Rolle, la 15 km de sediul UEFA de la Nyon.

In timp ce Ionut Lupescu ocupa functia de director tehnic al UEFA, sotia sa, Florentina, si-a deschis in urma cu aproape 3 ani o cofetarie, care realizeaza torturi personalizate pentru diverse evenimente (nunti, botezuri, aniversari, sarbatori etc.). Cofetaria se numeste "Florence Gateau" si se afla chiar pe artera principala din localitatea Rolle, cantonul Vaud, in partea vestica vorbitoare de limba franceza a Elvetiei, acolo unde se gaseste si sediul UEFA. Toate produsele sunt prezentate ca "naturale" si "hand made", iar afacerea se bucura de un mare success.

In acest moment, Lupescu coordoneaza toate proiectele tehnice si de dezvoltare ale UEFA pe zona antrenorilor si are alaturi o echipa de experti, printre care si celebrul Sir Alex Ferguson. O parte dintre colegii din "Generatia de Aur" l-au indemnat sa candideze la alegerile pentru sefia FRF din 18 aprilie, dar raspunsul sau se lasa inca asteptat. De peste 5 ani de zile, de cand Ionut a primit postul la UEFA, familia Lupescu duce o viata tihnita in Gland, un orasel aflat la 5 km de Nyon, sediul forului fotbalistic european, unde isi are resedinta si Michael Schumacher, pilotul german de sapte ori campion al F1.

Ionut si Florentina, fosta stewardesa la Tarom, s-au casatorit civil in mare secret, in anul 2000, iar trei veri mai tarziu, pe 23 august 2003, si-au oficializat relatia si religios, la Biserica Visarion din Capitala, nasi fiindu-le senatoarea Simona Marinescu, fost secretar de stat in MAI, specialist al Bancii Mondiale si al USAID si actual Senior Economist al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, si sotul ei, George. Desi au apelat ani la rand la clinici medicale specializate, cei doi soti au aflat ca nu pot avea mostenitori, asa ca ii rasfata pe nepotii si finii lor, Ane Marie si Robert Ioan, copiii surorii fostului fotbalist, Anna Claudia, si ai fostului baschetbalist si jurnalist Stefan Lecca, care in acest moment este Communications Project Coordinator la UEFA.