"Schimbarile pe care le-am facut nu au fost ce trebuia!" Ce a zis Hagi dupa infrangerea in fata lui Dinamo

Viitorul Constanta a fost invinsa de Dinamo pe teren propriu, scor 0-1.

Antrenorul Viitorului, Gica Hagi, a declarat ca nu a fost multumit de jucatorii care au intrat in cea de-a doua repriza si ca nu au adus ce trebuia, golul dinamovistilor fiind marcat dintr-o greseala colectiva.

"Am avut foarte multe ocazii. In meciul cu CFR am jucat prost, dar acum am avut ghinion. Trebuie sa uitam repede si sa ne concentram pe meciul de miercuri", a adaugat Regele. Acesta a spus ca este suparat pe ultimele 20 de minute unde trebuiau sa joace mai lucid.

Hagi a vorbit si despre ce strategie va avea la meciul de miercuri cu Apoel: "Trebuie neaparat sa marcam la Nicosia! Eu cred ca daca trecem de meciul asta, trecem si de play off pentru ca echipa va capata incredere si putere".