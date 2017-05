Scenariu SF in Liga a 3-a. Calificare asteptata de 113 ani, ratata, gol cu portarul in minutul 93 si promovare sarbatorita pe gardul cu sarma ghimpata

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV

Doi dintre veteranii fotbalului romanesc au trait o adevarata drama in weekend. Ilyes si Buga s-au duelat pana in ultimele secunde pentru promovarea in liga secunda. A castigat insa al treilea adversar, unul surpriza!

Cel mai varstnic marcator din istoria primelor 3 ligi, anternorul/jucator Robert Ilyes (43 ani) se gandea la prima promovare in liga secunda din istoria de 113 ani a clubului din orasul sau natal, Miercurea Ciuc. Sampania si artificiile erau deja pregatite.

Lider in seria I, FK Csikszereda (numele in maghiara) avea nevoie de o simpla victorie (si un egal era suficient daca Harman - echipa lui Buga- nu invingea acasa pe Pascani) pe teren propriu in ultima etapa cu Stiinta Miroslava, o comuna de langa Iasi.

Pe un stadion arhiplin, construit cu cateva milioane de euro, cu fani cantand alaturi de jucatori imnul secuilor, Ilyes si colegii sau au pierdut dramatic cu 0-1 in fata iesenilor desi fostul mijlocas al Rapidului a intrat pe final ca jucator sa salveze situatia. Tristetea la Miercurea Ciuc a fost maxima, in aceeasi zi echipa sub 17 ani a pierdut Cupa Romaniei in fata lui Dinamo, scor 0-2 la Voluntari.



Echipa lui Buga, egalata de portar in minutul 93

AFC Hărman, echipa unde vedeta este Pele Buga (40 ani), putea profita de sincopa ciucanilor si promova in liga secunda. Buga a ratat insa cateva ocazii imense. Brasovenii au fost egalati insa in minutul 93 (scor final 1-1) de Pascani, o echipa fara griji din seria I a Ligii-a treia. Killer-ul echipei lui Buga a fost chiar portar Jan Turiță (iesean la origini), care a marcat cu capul la ultima faza.

Miroslava, sarbatoare pe gardurile de sarma ghimpata

Ultimele momente ale meciului de la Miercurea-Ciuc au avut un scenariu nebun. Desi invinsesera, cei de la Miroslava nu stiau scorul corect la Harman (crainicul anuntase pe parcurs scor gresit 2-0 pentru Harman). In momentul aflarii rezultatului, jucatorii micutei comune iesene au sarit cu garduri tricolore pe gardurile de sarma ghimpata pentru a sarbatori prima lor promovare in liga secunda (in urma cu 2 ani ratau in ultima etapa promovarea). A doua zi, jucatorii de la Stiinta au fost asteptat ca adevrati eroi in comuna de localnici.