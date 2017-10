A refuzat Steaua si e la un pas de un club ISTORIC din Premier League! Cine e pustiul care poate da o super lovitura in Anglia

ASU Poli, echipa creata de suporteri la Timisoara, e aproape de primul transfer important in strainatate!

Pustiul Alexandru Ionut Gaspar a refuzat oferta Stelei si are sanse mari sa ajunga in Anglia, la West Ham! Gaspar, 14 ani, e considerat unul dintre cei mai talentati pusti la categoria sa de varsta si face parte din nationala Romaniei U15.

Gaspar i-a impresionat pe antrenorii din academia lui West Ham si va mai fi chemat la un stagiu, inaintea deciziei finale a clubului, scrie Liga2.ro. Conform regulamentelor internationale, un transfer se face in momentul in care un jucator implineste 16 ani. Gaspar poate juca la West Ham si inaintea implinirii acestei varste daca se muta cu parintii in Anglia, varianta agreata acum de ambele parti.