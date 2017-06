Mititelu si-a sters lacrimile si iese la atac: isi face echipa si ameninta CSU. Cu Sandu si Dragomir merge in civil

Mititelu si-a sters lacrimile si iese la atac dupa ce Dragomir si Sandu au fost achitati! Ii cheama din nou la tribunal. Mititelu isi anunta revenirea in fotbal.

Mititelu isi face echipa si o ia de jos.

"Noi o sa jucam pe noul stadion, ca si ei. O sa vedeti cati suporteri vom avea noi in liga a 4-a si cati or sa aiba ei (n.r CSU Craiova) in prima liga", spune Mititelu.

"Noi avem de partea noastra galeria aia de 4-5 oameni pe care ei nu o au! Fara galeria aia ei sunt morti", mai spune Mititelu.

Sandu si Dragomir respira pana-n septembrie, cand Mititelu ii va aduce iar la tribunal si se va judeca cu ei in civil.

"La final, FRF, LPF, Sandu si Dragomir vor plati, iar echipa tot va fi reintegrata", mai spune Mititelu.