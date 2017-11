"Mbappe care? De la Paris?" Declaratia un fost stelist UEFAantastic despre Florinel Coman

Trecut pe la Steaua, Daniel Oprita l-a ironizat pe jucatorul venit in aceasta vara de la Viitorul.

"Mbappe care? De la Paris? Eu am auzit ca a spus ca nu-l vinde pe 20. Eu zic ca, daca-i ofera 10, il da", a declarat Daniel Oprita la Telekom Sport, fostul antrenor al lui Juventus Bucuresti, despre Florinel Coman.

Totusi, antrenorul in varsta de 36 de ani l-a laudat in schimb pe Florin Tanse: "Tanase, acum o luna, daca ma intrebati, spuneam ca nu-mi place atitudinea lui. Dar, cu Astra, Tanase a încercat ceva. A crescut de la meci la meci, a avut evolutii foarte bune la Steaua, nu prea ai ce sa-i reprosezi"

Florinel Coman a fost cumparat in aceasta vara de la Viitorul cu 2 milioane de euro. Acesta a marcat in actualul sezon 4 goluri, 3 in campionat si unul in Europa League cu Beer Sheva.

Florin Tanase a fost adus in anul 2016 pe suma de 1,5 milioane de euro, a bifat 38 de partide in tricoul Stelei si a reusit sa marcheze de 10 ori.