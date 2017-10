Maftei, pus "pe liber" de Voluntari! Fostul fundas al Rapidului si-a gasit deja echipa: "Il asteptam la noi!"  

Vasile Maftei este din acest moment jucator liber de contract.

Fundasul ajuns la 36 de ani a fost pus "pe liber" de FC Voluntari. Gruparea ilfoveana a anuntat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca intelegerea dintre cele doua parti a fost intrerupta pe cale amiabila.

Maftei a venit la FC Voluntari in 2015, perioada in care a castigat Cupa si Supercupa Romaniei cu FC Voluntari. La Voluntari, Maftei a jucat in 57 de meciuri si a marcat un gol.

Maftei nu va sta mult timp fara echipa. Fostul sau coechipier de la Rapid, Daniel Pancu, il asteapta in liga a patra la Academia Rapid.



"Vasile ne-a transmis noua, tuturor, ca vrea sa mai joace, asa ca il asteptam la noi", declara Daniel Pancu in urma cu o luna si jumatate, in perioada in care Maftei se afla in conflict cu conducerea clubului ilfoveanl.