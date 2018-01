Incredibil! Unde a ajuns fosta campioana Otelul sa aiba sediul: un suporter voluntar se ocupa de bani, prime si face chiar si curatenie

Otelul, fosta campioana ajunsa in liga a treia, renaste cu ajutorul fanilor. Cel mai fanatic dintre ei, Bogdan Bartos, face cheta in oras.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Suporterul din Galati lucreaza ca voluntar la Otelul. El strange bani la meciuri ca sa le dea prime jucatorilor si face chiar si curatenie in magazinul clubului. Acum, sediul Otelului se afla acasa la parintii sai. Si copiii lui sunt membri cotizanti. Fetita a primit carnetul de socios in prima zi de viata.



"Eram in spital si m-a sunat: vezi ca e noul membru Otelul", a povestit sotia acestuia, Lucia Bartos.



Copiii lui bat mingea pe terenul fostei campioane din Galati.