Domnu' antrenor Usmanescu! Ce surpriza: Senegalezul N'Doye s-a facut antrenor in fotbalul romanesc! Unde lucreaza

Ajuns la 39 de ani, Ousmane N'Doye a decis sa inceapa o noua etapa in viata sa. Acesta a renuntat sa mai joace fotbal la nivel inalt, dar nu s-a indepartat de fenomen: s-a facut antrenor.

Fostul mijlocas al lui Dinamo, al Astrei si al Vasluiului a ales sa isi inceapa cariera de antrenor tot in fotbalul romanesc, insa intr-un loc cel putin surprinzator.

Potrivit ProSport, N'Doye a preluat grupele de copii si juniori ale lui Cetate Deva, echipa pentru care mai joaca in liga a treia.

"Eu m-am nascut cu fotbalul in sange si nu va fi o problema sa ma adaptez. Joc oriunde, chair si in liga a 5-a. Nu am venit sa joc la misto, daca era asa, nu veneam aici. Am avut multe oferte, dar mi-am dat cuvantul lui Cristi Bobar si pentru mine e foarte important sa mi-l tin", spunea N'Doye in momentul in care a semnat cu Deva.

In paralel, N'Doye mai vrea sa joace pentru Deva. Acesta a ratat insa primele etape din 2017. Cetate Deva se afla pe locul 4 in seria sa, cu 31 de puncte, unul mai putin decat CSM Scolar Resita.