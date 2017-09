Campion Mondial cu Italia, propus antrenor in Romania! Soc: ce echipa poate prelua Mauro Camoranesi

Fostul international italian Mauro Camoranesi, campion mondial in 2006 si castigator al Serie A cu Juventus, in 2003, a fost propus in liga a doua din Romania. Camoranesi isi poate incepe cariera de antrenor in Europa la CS Mioveni!

Fostul mare mijlocas Mauro Camoranesi este gata sa isi inceapa cariera da antrenor in Europa. Si o poate face chiar in Romania!



Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca Mauro Camoranesi a fost propus pentru banca tehnica a lui CS Mioveni, formatie ramasa fara antrenor dupa demisia lui Florin Marin.



Retras din fotbal in 2014, Camoranesi a mai trecut in ultimii doi ani pe la Corsa de Tepic, CA Tigre si Cafetaleros, din Mexic.